Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у білизні (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів звабливими фото у спідній білизні з власної лінійки. Ця краля завжди готова до літа. Тут спекотно!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише зніматись у рекламах та фільмах, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за спокусливою дівчиною стежать понад 21 млн користувачів. І це не дивно, адже красуня ділиться майже всім, що трапляється у її житті, а також публікує те, що хочуть побачити прихильники.

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Нещодавно Емілі запустила власну лінійку жіночої білизни, яку залюбки демонструє на собі. Останні фото зірки з мінімальною кількістю одягу викликали справжній фурор у шанувальників.

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