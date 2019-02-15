Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Зваблива Емілі Ратажковскі показала форми у білизні (18+)

  • 172
Емілі Ратажковскі у білизні - фото 1
Емілі Ратажковскі у білизні / Paper Magazine

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила фанатів звабливими фото у спідній білизні з власної лінійки. Ця краля завжди готова до літа. Тут спекотно!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише зніматись у рекламах та фільмах, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за спокусливою дівчиною стежать понад 21 млн користувачів. І це не дивно, адже красуня ділиться майже всім, що трапляється у її житті, а також публікує те, що хочуть побачити прихильники.

Вам сподобається: Астаф'єва захопила публіку дуже глибоким декольте

Нещодавно Емілі запустила власну лінійку жіночої білизни, яку залюбки демонструє на собі. Останні фото зірки з мінімальною кількістю одягу викликали справжній фурор у шанувальників.

Читайте також: Зірка Фантастичних звірів знялася майже голою (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1173
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 1276
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз