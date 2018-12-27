Відома модель станцювала гарячий новорічний стриптиз

Популярна британська фотомодель Келлі Брук привітала своїх шанувальників з новорічними святами відвертим танцем.

Відео Келлі Брук опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Помічниця Санти: вінтажне фото Клаудії Шиффер вразило мережу

У ролику Брук з'явилася в червоній шапочці Санта-Клауса, накидці і червоній білизні. 39-річна модель виконала сексуальний танець, знявши накидку.



Потім модель запропонувала глядачам коробочку з подарунком, але вирішила, що це не те, чого хочуть її фоловери. Після цього модель розв'язала широку червону стрічку, яка була бюстгальтером, і залишилася топлес. Груди Брук прикрила руками. Святковий стриптиз сподобався шанувальникам моделі. За два дні ролик зібрав майже 95 тисяч переглядів.

Читайте також: Названі найкращі стрижки всіх часів