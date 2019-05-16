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Відома модель роздяглась для Calvin Klein: відео (18+)

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Кендалл Дженнер роздяглась - фото 1
Кендалл Дженнер роздяглась

Популярна модель Кендалл Дженнер потішила фанатів ефектним відео, у якому позбавляється одягу та показує струнку фігуру. Тут спекотно!

23-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер заінтригувала фанатів промо для відомого бренду Calvin Klein. Дівчина поділилась відео на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 110 мільйонів підписників.

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На ефектному ролику можна побачити Кедалл у різних образах і просто у спідній білизні. Як відзначила модель, тисніть на приманку. І це справді спрацювало, адже відео зібрало більш як 2,6 млн переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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