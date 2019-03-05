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8 березня Серіал Школа

Відома модель показала, як виглядає без макіяжу

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Як виглядає Белла Хадід - фото 1
Як виглядає Белла Хадід / instagram.com/peterphilipsmakeup

Популярна модель Белла Хадід здивувала прихильників незвичайним селфі без макіяжу та зачіски. Дівчина підтвердила, що природна краса все ж краща, аніж косметична.

22-річна американська модель Белла Хадід підкорює серця не лише з модних показів та обкладинок глянців, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там дівчина майже щодня ділиться фото зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, тому не дивно, що у неї понад 23 млн підписників.

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Недавно Белла, яка вже встигла отримати моделі року, опублікувала селфі без тонни макіяжу та ефектної зачіски. Природну красу дівчини одразу ж оцінили прихильники, засипавши її компліментами. Все-таки юна Хадід чудово виглядає і без "штукатурки".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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