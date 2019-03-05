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8 березня Серіал Школа

Найкрасивіша модель plus-size похизувалась стрункими ногами: фото

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Ешлі Грем похизувалась фігурою - фото 1
Ешлі Грем похизувалась фігурою

Відома світова plus-size модель Ешлі Грем потішила прихильників яскравими фото з нової зйомки. Ця дівчина уміє демонструвати свої найкращі сторони!

31-річна американська модель plus-size Ешлі Грем надихає та зачаровує людей з різних куточків світу. Дівчина перевернула світ моди та показала, що красивою можна бути не тільки у стандартних модельних параметрах. Тому не дивно, що за профілем Ешлі стежать більш як 8 млн користувачів. Там молода зірка ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та всього, що відбувається у її житті.

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Нещодавно красуня показала сонячні знімки для бренду PrettyLittleThin, на яких позує у яскравих брання, які підкреслюють форми та струнку фігуру Грем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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