Найкрасивіша модель plus-size похизувалась стрункими ногами: фото

Відома світова plus-size модель Ешлі Грем потішила прихильників яскравими фото з нової зйомки. Ця дівчина уміє демонструвати свої найкращі сторони!

31-річна американська модель plus-size Ешлі Грем надихає та зачаровує людей з різних куточків світу. Дівчина перевернула світ моди та показала, що красивою можна бути не тільки у стандартних модельних параметрах. Тому не дивно, що за профілем Ешлі стежать більш як 8 млн користувачів. Там молода зірка ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та всього, що відбувається у її житті.

І ще: Зірка реаліті-шоу вразила оголеним фото (18+)

Нещодавно красуня показала сонячні знімки для бренду PrettyLittleThin, на яких позує у яскравих брання, які підкреслюють форми та струнку фігуру Грем.

Читайте також: Японські програмісти створили спокусливу віртуальну модель для Instagram