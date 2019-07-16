Відома модель показала реальні фото у купальнику

Популярна модель Сара Сампайо потішила фанатів сонячними фото в бікіні. Без ретуші, фотошопу, а також тонни косметики - справжня красуня.

27-річна португальська модель та ангел Victoria's Secret Сара Сампайо підкорює серця шанувальників не лише з модних подіумів та реклам, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 7 мільйонів користувачів, адже вона ледь не щодня ділиться свіжими кадрами буднів, світських заходів та зйомок.

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Зараз в ангелів VS відпустка, тож моделі роз'їхались на побережжя, де також не можуть без купальників. До того ж, Сара не шанувальниця серйозних фільтрів та ретуші, тому не соромиться демонструвати струнку реальну фігуру в бікіні.

Джерело фото: instagram.com/sarasampaio

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