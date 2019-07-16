Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Відома модель показала реальні фото у купальнику

  • 16
Сара Сампайо в бікіні - фото 1
Сара Сампайо в бікіні / instagram.com/sarasampaio

Популярна модель Сара Сампайо потішила фанатів сонячними фото в бікіні. Без ретуші, фотошопу, а також тонни косметики - справжня красуня.

27-річна португальська модель та ангел Victoria's Secret Сара Сампайо підкорює серця шанувальників не лише з модних подіумів та реклам, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 7 мільйонів користувачів, адже вона ледь не щодня ділиться свіжими кадрами буднів, світських заходів та зйомок.

І ще: Зірка реаліті-шоу похизувалась гарячими формами у бікіні (фото)

Зараз в ангелів VS відпустка, тож моделі роз'їхались на побережжя, де також не можуть без купальників. До того ж, Сара не шанувальниця серйозних фільтрів та ретуші, тому не соромиться демонструвати струнку реальну фігуру в бікіні.

Відома модель показала реальні фото у купальнику - фото 341325

Відома модель показала реальні фото у купальнику - фото 341326

Джерело фото: instagram.com/sarasampaio

Читайте також: Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2059
Настоянка MIKOLAJ KOPERNIK тричі переможець Best Drinks-2019
  • 11:00
  • 31
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1611489
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз