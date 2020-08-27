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Відома модель показала пікантний літній образ з ефектним декольте

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Лаіс Рібейро засвітила бюст - фото 1
Лаіс Рібейро засвітила бюст / instagram.com/laisribeiro

Популярна модель Лаіс Рібейро не дарма носить ангельські крила бренду Victoria's Secret, адже навіть звичайне літнє вбрання вона підкреслює спокусливою білизною. Тут спекотно!

29-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не тільки знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2 мільйони шанувальників. Там дівчина регулярно ділиться кадрами робочих моментів, а також з світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня похизувалась новим стилем, адже заплела собі дреди. Але не лише це привернуло увагу підписників, а й ефектний літній образ, у якому важко не помітити розкішні форми Лаіс. Звісно ж, без спіднього Victoria's Secret, яке грайливо підкреслює фігуру моделі, не обійшлось.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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