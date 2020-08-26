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Без макіяжу: 46-річна Вікторія Бекхем показала, як насправді виглядає

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Вікторія Бекхем без макіяжу - фото 1
Вікторія Бекхем без макіяжу / british vogue

Зірка Вікторія Бекхем з роками стала не лише іконою стилю, а й прикладом того, що можна завжди залишатись молодою і вродливою. А недавні фото красуні це лише підтверджують!

46-річна британська модельєрка та ексспівачка Вікторія Бекхем встигає займатись не лише кар'єрою та вихованням дітей, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 28 мільйонів підписників. Там зірка ділиться кадрами зі світських заходів, звичайних буднів та зйомок.

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Вікторія ледь не щодня публікує фото з сім'єю, а також демонструє свої б'юті процедури. Варто додати, що кохана Девіда Бекхема рідко з'являється на публіці з яскравим макіяжем, адже надає перевагу підкреслювати свою природну вроду. Але навіть без крихти косметики вона виглядає чудово! І секрет простий: відсутність шкідливих звичок, правильне харчування та здоровий спосіб життя.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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