Східна красуня: сексуальна Демі Роуз похизувалась пишними формами (18+)

Популярна модель Демі Роуз не припиняє дивувати шанувальників своєю розкішною фігурою. Дівчина без комплексів зовсім не соромиться публікувати пікантні фото.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег, адже має невисокий зріст (157 см) і дуже ефектні форми. Тож не дивно, що дівчину порівнюють з Кім Кардашян, а за її сторінкою в соцмережі Instagram стежать більше як 14 мільйонів користувачів.

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Також дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та з радістю обирає відверті образи. І нові фото не стали винятком з правил, адже на них Демі перевтілилась у східну красуню. Звісно ж, кількість вбрання обмежилась купальником, накидкою з ієрогліфами та високими чобітками.

Гортайте галерею:

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