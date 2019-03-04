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8 березня Голос країни

Відома модель показала ідеальну фігуру у бікіні: спекотне відео (18+)

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Ромі Стрейд показала фігуру в бікіні - фото 1
Ромі Стрейд показала фігуру в бікіні / instagram.com/romeestrijd

Ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд потішила фанатів сонячною рекламою купальників. Ця білявка завжди готова до літа, а воно вже не за горами!

23-річна нідерландська топ-модель Ромі Стрейд підкорює своєю красою не лише з подіумів та глянців, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 5,3 млн користувачів. А все тому, що білявка з чарівною усмішкою майже щодня показує своє життя у фешн-індустрії та поза нею.

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Нещодавно Ромі нагадала прихильникам, що до літа залишилось не так вже й багато часу. Тому дівчина поділилась сонячною рекламою нових купальників від Victoria's Secret, які ідеально виглядають на стрункій моделі. Тут справді спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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