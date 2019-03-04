Співачка Ріта Ора розбурхала фанатів пікантними фото (18+)

Популярна співачка Ріта Ора ніколи не соромилась демонструвати свої форми на публіку, а недавні фото це підтверджують. Тут дуже спекотно!

28-річна американська виконавиця Ріта Ора працює активно не тільки над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів підписників. І це не дивно, адже білявка ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно Ріта показала серію фото у короткій футболці без білизни. Найпікантніші місця зірка прикрила смайликами-полуницями. Незвичайний образ змусив фанатів порівнювати Ору з сучасною звабливою Монро.

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