Відома модель показала фанатам сідниці

Популярна модель Ельза Хоск розбурхала мережу гарячими фото у купальнику. Ця крихітка не соромиться показувати ідеальну фігуру з різних ракурсів.

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка точно не залишить байдужим. До того ж, красуня активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 5 мільйонів підписників

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Зважаючи на спекотну пору року, гарячих фото у купальнику на профілі моделі вдосталь, а недавні кадри з нового ракурсу продемонстрували стрункі та апетитні форми моделі.



Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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