Сексуальна Алессандра Амброзіо знялася для модного глянцю

Супермодель Алессандра Амброзіо показала яскраві знімки, на яких відображена у вишуканих дизайнерських нарядах.

Бразильська супермодель Алессандра Амброзіо, "екс-ангел" Victoria's Secret, знялася для модного глянцевого видання Harper's Bazaar. Знімки вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

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На фотографіях 38-річна манекенниця відображена в елегантних і вишуканих дизайнерських нарядах, що вигідно підкреслюють її фігуру. Знімки набрали десятки тисяч лайків і захоплених коментарів користувачів соцмережі. Фотосет вийшов яскравим і доволі привабливим. Втім, заслуга тут не тільки моделі і фотографа, а й команди стилістів та візажистів, які працювали над кожним образом Алессандри.

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