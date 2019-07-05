Ангел Victoria's Secret показала реальну фігуру в купальнику

Відома модель Жизель Олівейра викликала захват шанувальників новими сонячними фото у бікіні. Дівчина з ефектними формами не посоромилась показати свою реальну фігуру.

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише з подіумів та реклам, а на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать більш як мільйон користувачів, адже вона майже щодня ділиться з фанатами частинкою свого життя.

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Пляжний сезон у розпалі, тому Жизель публікує чимало спекотних фото на побережжі. А нещодавні її світлини у купальнику викликали справжній захват у фанатів. Річ не лише у стрункій формі моделі, а й в тому, що вона не соромиться показувати своїх недоліків, приміром, розтяжки на шкірі, які так часто фотошоплять бренди. Однак це зовсім не робить Олівейру менш красивою чи спокусливою!

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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