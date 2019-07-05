Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Ангел Victoria's Secret показала реальну фігуру в купальнику

  • 36
Жизель Олівейра у бікіні - фото 1
Жизель Олівейра у бікіні / instagram.com/giizeleoliveira

Відома модель Жизель Олівейра викликала захват шанувальників новими сонячними фото у бікіні. Дівчина з ефектними формами не посоромилась показати свою реальну фігуру.

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише з подіумів та реклам, а на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать більш як мільйон користувачів, адже вона майже щодня ділиться з фанатами частинкою свого життя.

І ще: Сексуальна Алессандра Амброзіо знялася для модного глянцю

Пляжний сезон у розпалі, тому Жизель публікує чимало спекотних фото на побережжі. А нещодавні її світлини у купальнику викликали справжній захват у фанатів. Річ не лише у стрункій формі моделі, а й в тому, що вона не соромиться показувати своїх недоліків, приміром, розтяжки на шкірі, які так часто фотошоплять бренди. Однак це зовсім не робить Олівейру менш красивою чи спокусливою!

Ангел Victoria's Secret показала реальну фігуру в купальнику - фото 338431

Ангел Victoria's Secret показала реальну фігуру в купальнику - фото 338432

Ангел Victoria's Secret показала реальну фігуру в купальнику - фото 338433

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

Читайте також: Тіна Кароль підкорила шанувальників стрункими ніжками: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • 03 липня, 15:32
  • 1291
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 286
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1582647
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз