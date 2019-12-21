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Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри

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Кендіс Свейнпол засвітила апетитні форми - фото 1
Кендіс Свейнпол засвітила апетитні форми

Найбажаніша бікіні-модель Кендіс Свейнпол опублікувала серію гарячих світлин, на яких позує у купальнику і топлес. Ця дівчина зовсім не соромиться хизуватись розкішною фігурою, адже виглядає справді розкішно!

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол активно займається не тільки родиною та різноманітними проєктами, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де має майже 14 мільйонів підписників.

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Матір двох дітей часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Кендіс і справді виглядає чудово, адже тримає себе у формі увесь рік. І недавні її світлини у бікіні та топлес цьому підтвердження.

Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри - фото 375383

Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри - фото 375384

Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри - фото 375385

Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри - фото 375386

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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