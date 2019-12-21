Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри

Найбажаніша бікіні-модель Кендіс Свейнпол опублікувала серію гарячих світлин, на яких позує у купальнику і топлес. Ця дівчина зовсім не соромиться хизуватись розкішною фігурою, адже виглядає справді розкішно!

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол активно займається не тільки родиною та різноманітними проєктами, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де має майже 14 мільйонів підписників.

І ще: Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото

Матір двох дітей часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Кендіс і справді виглядає чудово, адже тримає себе у формі увесь рік. І недавні її світлини у бікіні та топлес цьому підтвердження.

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

Читайте також: Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст