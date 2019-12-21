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Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото

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Ріта Ора показала гарячу фігуру - фото 1
Ріта Ора показала гарячу фігуру / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора здивувала шанувальників звабливими фото у купальнику на відпочинку. Ця білявка зовсім не соромиться показувати ні свою фігуру, ні природну вроду.

29-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи чи прості будні.

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Зараз у зірки відпустка на острові Сен-Бартельмі, тож вона не втрималась, щоб не показати свій відпочинок шанувальникам. Дівчина опублікувала кілька знімків зовсім без макіяжу та у крихітному купальнику, який підкреслює її розкішну фігуру. А понад пів мільйона лайків та тисячі коментарів лише доводять, що Ріта виглядає чудово не лише на сцені.

Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото - фото 375302

Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото - фото 375303

Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото - фото 375304

Джерело фото: instagram.com/ritaora

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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