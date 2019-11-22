Відома модель похвалилася ідеальним тілом у купальнику

Супермодель Алессандра Амбросіо відпочиває на Мальдівах, де не тільки засмагає і купається, але і пірнає з аквалангом.

Бразильська модель Алессандра Амбросіо похвалилася шикарною фігурою на відпочинку на Мальдівських островах.

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Фотографії з узбережжя Індійського океану вона виклала в своєму Instagram-акаунті. "Тільки в спокої у воді", - підписала знаменитість свої знімки. 38-річна супермодель продемонструвала, що вона в прекрасній формі. Екс-"ангел" Victoria's Secret позувала на тлі водного плеса в пікантному чорному купальнику її власного бренду GAL Floripa.

Амбросіо на відпочинку засмагає, купається і займається снорклінгом.

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