Найсексуальніша гравець у покер похизувалась формами у Мексиці

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд потішила фанатів сонячними фото з Мексики, на яких можна оцінити не лише розкішні пейзажі, а й звабливі форми білявки. Ідеальне поєднання!

35-річна американська фотомодель, професійний гравець у покер та блогерка Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно вона побувала у стародавньому місті майя Тулум у Мексиці. Звісно ж, не обійшлось без спекотних фото у купальниках та захопливих пейзажів з особливою природою побережжя.

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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