Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Відома модель plus-size погодувала новонародженого сина груддю на камеру: зворушливе фото

  • 136
Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Одна з найпопулярніших моделей з пишними формами Ешлі Грем показала годування новонародженого синочка грудьми. Теплий сімейний знімок зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому зворушливому кадрі пишнотіла модель Ешлі Грем відображена зі своїм чоловіком, який поклав підборіддя на її плечі. У цей момент красуня годує дитину грудьми, приспустивши бюстгальтер. Чоловік поклав одну руку на голову дитини, і обоє батьків дивляться на малюка.

І ще: 44-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку

Хлопчика назвали Ісаак. У коментарі до фото Ешлі подякувала чоловікові за підтримку і зазначила, що поява сина змінила її погляд на світ.

Дивіться також: Найкрасивіша дівчина світу станцювала гарячий танець у крихітному бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 447
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • 03 лютого, 14:11
  • 1898
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2074084
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз