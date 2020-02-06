Відома модель plus-size погодувала новонародженого сина груддю на камеру: зворушливе фото

Одна з найпопулярніших моделей з пишними формами Ешлі Грем показала годування новонародженого синочка грудьми. Теплий сімейний знімок зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому зворушливому кадрі пишнотіла модель Ешлі Грем відображена зі своїм чоловіком, який поклав підборіддя на її плечі. У цей момент красуня годує дитину грудьми, приспустивши бюстгальтер. Чоловік поклав одну руку на голову дитини, і обоє батьків дивляться на малюка.

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Хлопчика назвали Ісаак. У коментарі до фото Ешлі подякувала чоловікові за підтримку і зазначила, що поява сина змінила її погляд на світ.

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