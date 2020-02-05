Найкрасивіша дівчина світу станцювала гарячий танець у крихітному бікіні

Американська супермодель Белла Хадід станцювала на камеру в леопардовому бікіні. Пікантний ролик з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Модель Белла Хадід опублікувала серію спокусливих фото і відео з відпочинку. На одному знімку зображений момент, як подруга дівчини – американська виконавиця Джессі Джо Старк лежить біля ніг зірки.

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Співачка прилягла на бруківку, щоб зняти подругу з необхідного ракурсу. На кадрах Хадід з'являється у відвертому бікіні з леопардовим принтом. Також модель позує в автомобілі з собакою і лежачи на дошці в басейні.

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