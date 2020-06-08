Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Відома книгарня потролила жіночі романи кумедним підписом: фото

  • 18
Як назвали банальні романи у США - фото 1
Як назвали банальні романи у США

Жіночі романи є доволі популярними, хоч і не викликають особливого захвату у поціновувачів інших жанрів. Тому не дивно, що навіть книгарні інколи висміюють типовість таких книжок. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком JessLovesNaps поділився кумедним фото з книгарні компанії Barnes & Nobles, яка є найбільшою у США за продажем книг. За лічені години допис піднявся у тренди, зібравши понад 50 тисяч балів та майже 900 коментарів.

І ще: Як звикнути читати книги уважно і регулярно: 5 дієвих порад

"Презентація романів у місцевому Barnes & Nobles. Мабуть, я надто голосно сміявся", – відзначив автор. І справді, все вирішує крутий підпис від книгарні "Де ж моя сорочка?", адже обкладинки всіх жіночих романів прикрашають чоловіки з голим торсом. Якщо ви досі не помічали такої деталі, то вона точно вас потішить.

Reddit - фото 408780
Reddit

Читайте також: Надихнувся McDrive: пластичний хірург з Маямі вколює ботокс клієнтам прямо в машинах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 144
Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
  • 05 червня, 18:00
  • 181
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2359010
Загрузка...
Новини