Відома книгарня потролила жіночі романи кумедним підписом: фото

Жіночі романи є доволі популярними, хоч і не викликають особливого захвату у поціновувачів інших жанрів. Тому не дивно, що навіть книгарні інколи висміюють типовість таких книжок. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком JessLovesNaps поділився кумедним фото з книгарні компанії Barnes & Nobles, яка є найбільшою у США за продажем книг. За лічені години допис піднявся у тренди, зібравши понад 50 тисяч балів та майже 900 коментарів.

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"Презентація романів у місцевому Barnes & Nobles. Мабуть, я надто голосно сміявся", – відзначив автор. І справді, все вирішує крутий підпис від книгарні "Де ж моя сорочка?", адже обкладинки всіх жіночих романів прикрашають чоловіки з голим торсом. Якщо ви досі не помічали такої деталі, то вона точно вас потішить.

Reddit

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