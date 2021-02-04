У США створили безпілотний електричний автобус на 40 пасажирів

Компанія New Flyer представила у США свій автоматизований автобус Xcelsior AV. Він може перевозити 40 осіб, має місця для пасажирів, які стоять, і два місця для інвалідних колясок.

Автобус Xcelsior AV має довжину понад 12 метрів. Для руху він використовує технологію AutoDrive для створення тривимірної моделі навколишнього простору на 360 градусів за допомогою лідара, радарів і камер. Завдяки їм автобус може виявляти пішоходів, інші автомобілі і перешкоди.

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Електробус вже возить пасажирів за спеціальним маршрутом між Новою Британією і Хартфордом. У компанії розповіли, що Xcelsior сам може рухатися тільки в певній зоні.

Автобус використовує технологію самоврядування компанії Robotic Research для картографування, обробки і навігації в навколишньому середовищі. Він також може обмінюватися даними з іншим інтелектуальним транспортом, світлофорами або пішохідними сигналами. Крім цього, у компанії розповіли, що завдяки їхній технології стиковки електробус вміє наближатися до бордюру на зупинках на 10 сантиметрів.

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