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Cadillac представив найпотужніший седан в історії

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Cadillac CT4-V Blackwing і Cadillac CT5-V Blackwing - фото 1
Cadillac CT4-V Blackwing і Cadillac CT5-V Blackwing / cnbc

General Motors представила нові потужні седани Cadillac CT4-V Blackwing і Cadillac CT5-V Blackwing. Представник компанії заявив, що один з них є найпотужнішим в історії виробника автомобілів.

В автомобілі CT5-V Blackwing, який став найпотужнішим Cadillac в історії, встановлений 6,2-літровий двигун V8 потужністю 668 к.с. Максимальна швидкість авто сягає 322 км/год.

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У малій версії седана Cadillac CT4-V Blackwing встановлений турбодвигун об'ємом 3,6 літра V8. Його потужність становить 472 к.с., максимальна швидкість становить 302 км на годину.

Оцінюють базову модель Cadillac CT4-V Blackwing у 59 990 доларів, а Cadillac CT5-V Blackwing – 84 990 доларів. Очікується, що автомобілі надійдуть у продаж влітку.

Cadillac представив найпотужніший седан в історії - фото 446089
Cadillac представив найпотужніший седан в історії - фото 446091
Cadillac представив найпотужніший седан в історії - фото 446090

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Джерело: cnbc
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