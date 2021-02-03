Cadillac представив найпотужніший седан в історії

General Motors представила нові потужні седани Cadillac CT4-V Blackwing і Cadillac CT5-V Blackwing. Представник компанії заявив, що один з них є найпотужнішим в історії виробника автомобілів.

В автомобілі CT5-V Blackwing, який став найпотужнішим Cadillac в історії, встановлений 6,2-літровий двигун V8 потужністю 668 к.с. Максимальна швидкість авто сягає 322 км/год.

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У малій версії седана Cadillac CT4-V Blackwing встановлений турбодвигун об'ємом 3,6 літра V8. Його потужність становить 472 к.с., максимальна швидкість становить 302 км на годину.

Оцінюють базову модель Cadillac CT4-V Blackwing у 59 990 доларів, а Cadillac CT5-V Blackwing – 84 990 доларів. Очікується, що автомобілі надійдуть у продаж влітку.

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