Відома гімнастка виконала неймовірний стрибок і вразила фанатів: відео

Знаменита американська гімнастка Сімона Байлс виконала вражаючий стрибок перед початком матчу фінальної серії Головної ліги бейсболу.

Так, гімнастка Сімона Байлс стала почесним гостем зустрічі і повинна була виконати перший кидок. Перед ним вона виконала сальто. У соцмережах назвали стрибок "ефектним і неймовірним".

І ще: Титулований український фріранер показав неймовірні трюки паркуру: вражаюче відео

На рахунку 22-річної Байлз 19 золотих медалей чемпіонатів світу. Вона чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою на Іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Читайте також: Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото