Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Відома гімнастка виконала неймовірний стрибок і вразила фанатів: відео
-
- 35
Знаменита американська гімнастка Сімона Байлс виконала вражаючий стрибок перед початком матчу фінальної серії Головної ліги бейсболу.
Так, гімнастка Сімона Байлс стала почесним гостем зустрічі і повинна була виконати перший кидок. Перед ним вона виконала сальто. У соцмережах назвали стрибок "ефектним і неймовірним".
І ще: Титулований український фріранер показав неймовірні трюки паркуру: вражаюче відео
На рахунку 22-річної Байлз 19 золотих медалей чемпіонатів світу. Вона чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою на Іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
Читайте також: Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:56Тільки не це: Катя Осадча стала брюнеткою
-
21:31ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
21:0525 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Круті серіали, які точно варто подивитися
-
20:16Українцям відкрили безвіз з популярною курортною країною
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:53Україна знову піднялася в рейтингу ФІФА
-
19:37Відома гімнастка виконала неймовірний стрибок і вразила фанатів: відео
-
19:30Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею
-
19:22Одна важлива річ, яку варто робити у душі
-
19:13У Британії через ремонт 20-метрової ділянки дороги люди повинні об'їжджати 66 кілометрів
-
18:56Чим корисні тренування перед сніданком
-
18:42Меган Маркл прикрасила обкладинку ювілейного випуску глянцю Tatler
-
18:27Спокуслива Lady Gaga знялася без одягу у ванні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:16Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома
-
18:05Гороскоп на 25 жовтня 2019: Овни і Стрільці отримають своє
-
17:52Прості способи підвищити продуктивність роботи
-
17:43Новий седан Alpina B3 розігнали до 303 км/год: відео
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
17:25Яких помилок не треба робити після розриву стосунків
-
17:13Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
16:40Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами на знімку з Конором МакГрегором
-
16:21Проповідниця пішла з церкви і стала порнозіркою: фото 18+
-
21:31ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:30Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
-
15:05Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото
-
13:45Смог в Україні: як перевірити рівень забруднення повітря у своєму місті
-
12:00Independent назвала ТОП 100 футболістів ХХI століття: яке місце посів Шевченко
-
07:14Погода в Україні 23 жовтня: точний прогноз по містах
- 22 жовтня
-
22:22Повільний секс: як і навіщо ним займатися
-
19:25ШАХТАР – ДИНАМО ЗАГРЕБ ▶ дивитись онлайн трансляцію матчу ЛЧ
-
16:41Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
-
15:22В Україні змінили правила видачі водійських прав
-
12:09Смог у Києві: поради для водіїв, як уникнути аварій під час туману
-
07:15Погода в Україні 22 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 21 жовтня
-
22:14Оптимальна кількість сексу для кожного віку: нове дослідження
-
19:21Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
Радіо Максимум › Новини › Спорт ›