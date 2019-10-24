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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Відома гімнастка виконала неймовірний стрибок і вразила фанатів: відео

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Сімона Байлс - фото 1
Сімона Байлс / medialeaks

Знаменита американська гімнастка Сімона Байлс виконала вражаючий стрибок перед початком матчу фінальної серії Головної ліги бейсболу.

Так, гімнастка Сімона Байлс стала почесним гостем зустрічі і повинна була виконати перший кидок. Перед ним вона виконала сальто. У соцмережах назвали стрибок "ефектним і неймовірним".

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На рахунку 22-річної Байлз 19 золотих медалей чемпіонатів світу. Вона чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою на Іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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