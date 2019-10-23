Титулований український фріранер показав неймовірні трюки паркуру: вражаюче відео

Титулований український паркурщик Олександр Титаренко вразив мережу захоплюючими трюками. Хлопець знявся у міні-фільмі для демонстрації своїх умінь. Ролик з'явився на офіційному сайті Red Bull content pool.

Українець Олександр Титаренко є спортсменом Red Bull. У новому відео юнак зіграв студента, який спізнюється на іспит. За сюжетом студент отримує смс, що через 5 хвилин у нього починається іспит. Хлопець повинен забрати свою залікову книжку і дістатися на інший кінець університету.

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Для цього він прокладає маршрут через вікна, стіни і все, що трапляється по дорозі. Ролик був знятий в одному з найстаріших університетів України в Чернівцях.

Олександр Титаренко у 2017 році виграв у фіналі світового чемпіонату Red Bull Art of Motion. Хлопець почав займатися паркуром в 11 років, а у 2013 вже виграв своє перше професійне змагання.

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