Відома фітоняшка показала звабливі форми у білизні (18+)

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу продовжує захоплювати шанувальників своїми гарячими фото. Цього разу білявка похизувалась формами у мереживній білизні.

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, який став її платформою для бізнесу. Дівчина, яка вже встигли порівняти з Кім Кардашян, повноцінно працює у мережі та не приховує цього. Однак аудиторію у понад 9 мільйонів користувачів це не бентежить, адже австралійка ділиться майже всім, що трапляється у її житті, мотивує інших працювати над собою, а також не соромиться демонструвати свою фігуру.

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Недавнє фото білявки у мереживній білизні і зовсім розбурхало фанатів, які за лічені години засипали її шаленою кількістю лайків та компліментів. Ця крихітка не просто так займається у залі:

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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