Відома дизайнерка розповіла, що варто вдягати на співбесіду

На YouTube-каналі американського Vogue з'явилося нове відео, на якому головний редактор журналу Анна Вінтур відповідає на питання незнайомців. У головного фешн-експерта запитали про те, що краще одягати на співбесіду.

Вінтур дала просту, але слушну пораду.

Одягатися треба для себе, це важливо для будь-якої роботи, яку ви хочете отримати.

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З її слів, головне правило – не обманювати себе.

Іноді складається враження, що люди одягнули те, що купили якщо не цього ранку, то щонайменше ввечері перед зустріччю. Це не те, що характеризує їхню особистість. Мені здається, всі, хто приходить на співбесіду в Vogue або куди-небудь, повинні пам'ятати, що ми не наймаємо на роботу ваш гардероб. Одяг не буде робити вашу роботу за вас, – додала Анна.

Також вона розповіла про те, як до неї на співбесіду прийшов парубок у сукні і з сумочкою – і отримав роботу!

Серед інших питань головному редактору було, наприклад, прохання розповісти, що вона думає про клан Кардашян. Вінтур відповіла, що треба визнавати, яку імперію вони змогли побудувати завдяки креативному генієві – їхній матері, а також сильним особистісним якостям. При цьому вона зізналася, що не розуміє, як їм вдається жити на публіку, коли всі все про них знають.

Також вона наголосила на тому, як змінилася Кім і її стиль, і те, яка у Кендалл успішна модельна кар'єра. За словами Вінтур, вона нагадує їй Лінду Євангелісту. Також незнайомці цікавилися думкою Анни про легінси, і про те, як змінилися тижні моди.

Повне відео з Анною Вітнур:

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