Стало відомо, коли покажуть Xiaomi Mi 8 Youth

У соціальній мережі Weibo з'явився рекламний постер, на якому говориться, що прес-конференція, присвячена анонсу смартфона Xiaomi Mi 8 Youth, відбудеться 19 вересня в місті Ченду.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 8 Youth – більш доступна з двох моделей, які повинні незабаром поповнити лінійку Xiaomi Mi 8. Буквально днями смартфон пройшов сертифікацію китайського регулятора TENAA, завдяки чому ми дізналися і те, як новинка буде виглядати, і те, які характеристики вона отримає.

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За попередніми даними, смартфон отримав екран діагоналлю 6,26 дюйма і роздільною здатністю 1080х2280 пікселів без вирізу, SoC Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативки і 64/128 ГБ флеш-пам'яті. Головний модуль здвоєної основної камери характеризується роздільною здатністю 12 Мп, а селфі-камера отримає сенсор на 24 Мп, місткість акумулятора складе 3250 мАг.

Xiaomi Mi8 Youth

Xiaomi Mi 8 Youth вийде в безлічі кольорів: чорному, рожевому, золотистому, білому, синьому, червоному, сірому, сріблястому, зеленому і двох градієнтних варіантах (синьо-фіолетовому і фіолетово-золотавому).

Про ціну даних поки немає, але очікується, що стартова буде на рівні $ 290.

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