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Фахівці DxOMark оцінили камеру смартфона Samsung Galaxy Note9
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Фахівці DxOMark протестували здвоєну основну камеру новенького смартфона Samsung Galaxy Note9. Забігаючи наперед, новий флагман південнокорейського виробника отримав сумарно 103 бали, що відповідає показнику HTC U12 +, з яким новинка Samsung ділить друге місце рейтингу.
Лідером рейтингу залишається Huawei P20 Pro (109 балів), основна камера якого налічує аж три модулі.
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Якщо розглядати окремо фото- і відеоможливості, то за якість знімків камера Galaxy Note9 отримала 107 балів, а за відео – 94 бали. Для порівняння, HTC U12 + у тестах можливостей і якості фотозйомки набрав на 1 бал менше (в відео – на бал вище), тоді як результат лідера рейтингу Huawei P20 Pro в Фототесті становить рекордні 114 балів.
Нагадаємо, в здвоєній камері Galaxy Note9 використовується головний модуль Super Speed Dual Pixel на 12 Мп з ширококутним об'єктивом зі змінною діафрагмою (F / 1,5 або F / 2,4), а також додатковий модуль на 12 Мп, з'єднаний з об'єктивом з діафрагмою F / 2,4. Обидва модулі оснащені системою оптичної стабілізації, а сама камера забезпечує дворазовий оптичний і десятикратний цифровий зум, дозволяє знімати ролики в дозволі 4K з частотою 60 к/с, а також автоматично покращує знімки за допомогою ШІ, навченому професійної обробки фото в 20 категоріях.
Серед переваг камери Galaxy Note9 відзначена прекрасна передача кольору й акуратна експозиція навіть при поганому освітленні, а також хороший баланс між деталізацією і рівнем шумів. Особливу похвалу заслужила робота системи автофокусу, можливості оптичного збільшення та портретний режим, що забезпечує високоякісне ("реалістичне", за словами оглядачів) розмиття фону. Також оглядачі відзначили широкий динамічний діапазон, "найширший серед смартфонів, які їм доводилося тестувати", і високу ефективність системи стабілізації зображення під час запису відеороликів.
Звичайно ж, без зауважень не обійшлося і фахівці DxOMark для дотримання балансу відзначили кілька незначних мінусів начебто періодично виникаючих проблем з експозицією, втрати різкості та деталізації в деяких областях при недостатньому освітленні, а також хроматичних абераціях, відблисках, ореолах і муарах. Але при такій високій загальній оцінці і настільки великому списку переваг на скромний перелік недоліків цілком можна закрити очі. А ось наскільки можна довіряти цьому рейтингу і результатами тестування – справа кожного.
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