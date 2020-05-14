Відома дата прем'єри нового Porsche 911 Targa: чим він особливий

У сімействі Porsche 911 генерації 992 планується чергове поповнення: до купе і кабріолетів приєднаються тарги. Виробник показав відеотизер, в якому розповів про те, чому майбутній дебют буде незвичайним.

Якщо бути відвертими, то прототипи нового 911 Targa ми бачили ще в листопаді минулого року, і початковий план мав на увазі, що прем'єра моделі з цим типом кузова відбудеться навесні на автосалоні в Пекіні.

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Коли виставку відклали через коронавірус, компанія вибрала для показу тенісний гран-прі імені себе, але в підсумку чемпіонат був повністю скасований. Розглядався також варіант з власним музеєм Porsche, але і він до недавнього часу простоював закритим через всюдисущий COVID-19.

У результаті презентацію вирішили провести повністю в цифровому форматі. Трансляція відбудеться на каналі 9:11 Magazine 18 травня, причому для компанії це буде перший подібний досвід.

Ймовірно, для початку нам покажуть дві модифікації – 385-сильну 911 Targa і 450-сильну 911 Targa S, а потужніша машина з приставкою GTS у назві вийде пізніше.

Відомо, що, як і в попередньому поколінні, такий "дев'ять одинадцять" матиме знімний м'який дах, а нововведенням стане доступність не тільки повного, але і заднього приводу.

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