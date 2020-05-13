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Науковці розповіли, чому водіям потрібно заводити собак

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Собака в салоні авто змушує водія бути обережнішим на дорозі - фото 1
Собака в салоні авто змушує водія бути обережнішим на дорозі

Якщо у вас є автомобіль і ви давно мріяли завести собаку, то ми можемо посприяти її втіленню. Науковці провели цікаве дослідження та виявили, що ці чотирилапі улюбленці позитивно впливають на водіїв. Як саме – читайте далі.

Собака, який перебуває в салоні автомобіля під час руху, сприяє зняттю водійського стресу. До такого дивного висновку прийшли іспанські вчені, яких британський підрозділ компанії SEAT попросив вивчити деякі нюанси перевезення тварин.

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54% опитаних вченими водіїв – тобто, понад половина – заявили, що коли у салоні автомобіля сидить їхній собака, вони поводяться на дорозі значно обережніше й акуратніше. Серед молодих водіїв цей відсоток ще вищий: аналогічну заяву у віковій групі від 18 до 24 років зробили 69% опитаних.

Також собаки допомагають знизити стрес під час їзди - фото 403866
Також собаки допомагають знизити стрес під час їзди

А ось автомобілістам у віці собаки допомагають трохи менше. Акуратнішою і безпечнішою свою манеру водіння під час перевезення чотирилапого друга назвали лише 42% водіїв у віці від 55 років. Нарешті, трохи більше третини всіх опитаних заявили, що коли їдуть кудись разом зі своєю собакою, почуваються спокійніше.

Цікаво, що ті ж самі учасники дослідження, як виявилося, не знають про те, що правила дорожнього руху в Великобританії регламентують в тому числі і процес перевезення домашніх тварин в автомобілі. Понад третина учасників відзначила, що взагалі не впевнені в існуванні будь-яких правил. А цілих 90% водіїв не в курсі, що за порушення регламенту передбачений серйозний штраф.

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Джерело: Motor1
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