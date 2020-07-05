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BMW буде продавати підписку на деякі функції своїх авто

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BMW буде продавати підписку на деякі функції своїх авто - фото 1

Німецький автогігант BMW почне продавати підписку на деякі функції своїх автомобілів. Така опція буде передбачена на всіх нових автомобілях бренду.

У BMW заявили, що автовласникам буде доступна підписка лише на необхідні для них апаратні функції, які вже є в транспортному засобі, але не були активовані при його придбанні.

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Наприклад, можна буде оформити підписку на підігрів сидінь, активний круїз-контроль або навігацію. Якщо якась функція не розчарує власника або ж втратить актуальність, то від неї можна буде відмовитися.

BMW буде продавати підписку на деякі функції своїх авто - фото 414036

Відзначається, що інакше BMW доведеться виробляти автомобілі відразу з усіма функціями, а це, судячи з усього, збільшить виробничі витрати. У компанії вважають, що доходи з підписок покриють витрати.

Також представники автогіганта відзначили, що таке нововведення стане в пригоді покупцям підтриманих BMW. Новий власник зможе підлаштувати машину під себе. Оформити передплату можна буде самому через інтернет. Ціна опцій і дата введення підписки не уточнюється.

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Джерело: techcrunch
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