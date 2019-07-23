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Відома бікіні-модель показала спокусливі фото топлес

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Алексіс Рен знялась без білизни - фото 1
Алексіс Рен знялась без білизни / instagram.com/alexisren

Популярна в мережі модель Алексіс Рен похизувалась спокусливими формами та чарівною усмішкою на знімках топлес. Ця дівчина зовсім не має комплексів та вміє інтригувати!

22-річна американська блогерка, одна із найзатребуваніших бікіні-моделей та просто красуня Алексіс Рен активно користується соцмережею Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб. Там дівчина з розкішними формами, яка мріє коли-небудь стати ангелом Victoria's Secret, ділиться свіжими кадрами зі зйомок, збільшуючи кількість своїх фанатів.

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Алексіс з дитинства займається спортом та балетом, а також стежить за своїм раціоном, тому не дивно, що вона завжди в чудовій формі, яка дозволяє робити пікантні фотосесії. А нещодавно красуня вирішила заінтригувати прихильників, поділившись світлинами топлес, на яких прикривається стільцем.

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Відома бікіні-модель показала спокусливі фото топлес - фото 342840

Відома бікіні-модель показала спокусливі фото топлес - фото 342841

Відома бікіні-модель показала спокусливі фото топлес - фото 342842

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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