Відома бікіні-модель показала спокусливі фото топлес

Популярна в мережі модель Алексіс Рен похизувалась спокусливими формами та чарівною усмішкою на знімках топлес. Ця дівчина зовсім не має комплексів та вміє інтригувати!

22-річна американська блогерка, одна із найзатребуваніших бікіні-моделей та просто красуня Алексіс Рен активно користується соцмережею Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб. Там дівчина з розкішними формами, яка мріє коли-небудь стати ангелом Victoria's Secret, ділиться свіжими кадрами зі зйомок, збільшуючи кількість своїх фанатів.

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Алексіс з дитинства займається спортом та балетом, а також стежить за своїм раціоном, тому не дивно, що вона завжди в чудовій формі, яка дозволяє робити пікантні фотосесії. А нещодавно красуня вирішила заінтригувати прихильників, поділившись світлинами топлес, на яких прикривається стільцем.

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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