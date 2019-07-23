Нове голе фото Кайлі Дженнер підкорює Instagram (18+)

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер знову у центрі уваги через рекламу своєї нової лінійки косметики. А все тому, що для неї молодша сестра Кім Кардашян повністю роздяглась. Тут спекотно!

21-річна модель, бізнесвумен, а також наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер постійно перед камерами, а поза шоу вона активно веде профіль в соцмережі Instagram, який вважається одним із найпопулярніших. І справді, за дівчиною стежать понад 141 мільйон осіб, які реагують на кожен її допис.

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Нещодавно Кайлі заінтригувала новою лінійкою косметики для тіла, для якої знялась у провокативній рекламі. Річ у тому, що модель постала абсолютно гола у сітчастому боді. Недавній пост зірки лише більше розбурхав тему такого контенту в мережі, адже Дженнер є матір'ю маленької доньки та ідолом для мільйонів дівчат по всьому світу. Зате за лічені години пікантне фото зібрало понад 3 млн лайків.

instagram.com/kyliejenner

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