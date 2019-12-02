Відома американська секс-бомба розбурхала шанувальників гарячим фото

Сексуальна та відверта модель Ана Чері, яка відома своїми звабливими публікаціями у мережі, порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ана Чері опублікувала фотографію, на якій позує в спокусливій білизні і береті, при цьому красуня стоїть на ліжку.

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Зокрема, для фотосесії дівчина приміряла пікантний корсет, чорні панчохи з підв'язками і крихітні трусики. Весь комплект підкреслив пишні форми моделі.

Шанувальники були в захваті від відвертого кадру знаменитості. У коментарях відзначили, що вона виглядає дуже сексуальною і гарячою.

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