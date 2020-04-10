Відома американська модель набрала 15 кг на самоізоляції і продовжить повніти: відео

Відома американська модель і ведуча Тайра Бенкс поправилась на 15 кілограмів під час карантину і збирається погладшати ще більше. Про це зірка розповіла в новому ролику, яким поділилася в Instagram.

Через пандемію коронавірусу модель Тайра Бенкс залишається вдома на самоізоляції. В інтерв'ю журналу Harper's Bazaar красуня розповіла, що вона їсть в цей період.

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Ранок 46-річної моделі починається з чорної кави без добавок і цукру. Потім вона з'їдає бублик з вершковим сиром, смажений бекон і різні чіпси. Також модель часто замовляє доставку традиційної мексиканської страви тако.

Супермодель зазначила, що за період карантину вона вже поправилась на 15 кілограмів. При цьому Бенкс заявила, що має намір продовжувати харчуватися так само. Вона пообіцяла, що пізніше скине зайву вагу, але точно не найближчим часом.

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