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Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт

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Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт - фото 1

Актриса не втрималася на ногах після святкування 50-річчя Дженніфер Еністон. Її конфуз підловили папараці.

Голлівудська актриса Різ Уізерспун впала зі сходів, покидаючи вечірку на честь дня народження Дженніфер Еністон. Знімки з'явилися на сторінці Red Carpet Mood в Instagram, присвяченій зіркам.

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На кадрах видно, як Візерспун спускається по сходах готелю Sunset Tower, де проходило святкування. Зірка впала на коліна, тримаючись руками за поручень.

Працівниця готелю швидко допомогла зірці піднятися на ноги, після чого Візерспун вийшла до своєї машини. Варто відзначити, що актриса була в босоніжках на високих підборах.

Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт - фото 307091
Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт - фото 307092
Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт - фото 307089
Відома американська акторка впала зі сходів, перебравши алкоголю: фотофакт - фото 307090

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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