Гаряча Ірина Шейк з'явилася на публіці без білизни

Британська кінопремія BAFTA-2019 – це не тільки церемонія нагородження найкращих, але і привід для зірок з'явитися на червоній доріжці в ефектних образах, про які ще довго будуть згадувати.

Супермодель Ірина Шейк вирішила таки вразити публіку своїм нарядом, з'явившись в лондонському Альберт-холі в провокаційному вбранні.

До слова: BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"

Манекенниця прийшла на захід підтримати свого чоловіка, актора Бредлі Купера, який став не просто номінантом, а переможцем у категорії "Найкраща музика до фільму" за роботу в картині "Зірка народилася", де він не тільки зіграв головну роль, а й став режисером.

33-річна манекенниця красувалася перед гостями в лаконічному костюм від Burberry з атласними лацканами, причому піджак був накинутий на голе тіло, а екстремальний виріз лише підкреслив відсутність під ним білизни. Вона доповнила образ туфлями, інкрустованими камінням.

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