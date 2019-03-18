Відома 45-річна акторка вразила відвертим фото у білизні

Популярна англійська актриса Кейт Бекінсейл викликала справжній захват у шанувальників через ефектне фото у спідній білизні. Зірка тримає себе у чудовій формі і завжди готова до літа!

45-річна акторка Кейт Бекінсейл, яка прославилась завдяки фільмам"Перл-Гарбор", "Ван Хелсінг", "Оселя проклятих" та іншим, не лише продовжує працювати над своєю кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram.

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Там за ефектною зіркою стежать більш як 2,8 млн підписників. І це не дивно, адже Кетрін зовсім не соромиться ділитись далеко не ідеальними знімками зі світських заходів, фотосесій чи просто звичайних буднів.

Актриса не надто полюбляє фоторедактори, тому її навряд чи можна упіймати на коригуванні її тіла. А недавнє фото Кейт у мереживній білизні й зовсім викликало шквал захоплених коментарів у фанатів. Варто додати, що Бекінсейл у чудовій формі і може дати фору молодим зіркам.

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