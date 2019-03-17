Новий тренд: зірка реаліті-шоу вдягнула сітку на голе тіло (18+)

Американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардашян вирішила перевершити свою сестру Кім у відвертих вбрання та опинилась у центрі обговорень. А все тому, що жінка вдягла комбінезон з сіткою на голе тіло.

34-річна акторка та бізнесвумен Хлої Кардашян не збирається поступатись представницям своєї родини у славі, навіть якщо вона доволі сумнівна. Сестра Кім та світська левиця не соромиться демонструвати свою фігуру на публіку, а також ділитись відвертими знімками в соцмережі Instagram, де у неї понад 89 мільйонів підписників.

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Нещодавно зірка розійшлась зі своїм бойфрендом, що вирішила показати своїм екстравагантним вбранням на дні народження однієї з подруг, а саме сітчастим комбінезоном тілесного кольору, під яким важко помітити спідню білизну. Фото свого образу Хлої показала фанатам, але реакція була не такою позитивною. Чимало користувачів розкритикували Кардашян за надто відверте вбрання, враховуючи, що вона є матір'ю, а також створює тренди для юних дівчат.

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