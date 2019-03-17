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Ангел Vicroria's Secret показала ідеальну фігуру в бікіні

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Кендіс Свейнпол похизувалась формами у купальнику - фото 1
Кендіс Свейнпол похизувалась формами у купальнику / instagram.com/angelcandices

Відома модель Кендіс Свейнпол знову розбурхала мережу сонячними фото у купальнику. Дівчина вже готова до літа і натякає, що залишилось зовсім мало часу до спекотної пори!

30-річна південноафриканська супермодель та ангел Vicroria's Secret Кендіс Свейнпол зачаровує своєю красою і усмішкою не лише на модних показах, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там білявка майже щодня публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, тому у неї більш як 13 мільйонів підписників.

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Нещодавно Кендіс вирішила створити власний бренд купальників під назвою TropicofC, і, звісно ж, рекламує його на власній стрункій фігурі. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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