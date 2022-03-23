БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та MOZGI GROUP прибрали зі своїх назв літеру Z

Відомі українські музиканти, засуджуючи путінську злочинну війну, змінили назви своїх гуртів, у яких є літера Z. У сучасному світі вона прямо асоціюється з фашизмом.

Так, будучи солідарними з народом, гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та компанія MOZGI GROUP прибрали зі своїх назв літеру Z та оновили логотипи.

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Музиканти БЕZ ОБМЕЖЕНЬ повідомили в Instagram, що вони вирішили відмовитися від літери Z, оскільки зараз це символ російського вторгнення в усіх найпідліших та жорстоких проявах. Тож БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стало БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Таке ж рішення прийняли і в MOZGI GROUP, куди входить кілька компаній: MOZGI Entertainment, група MOZGI, MOZGI Wear та інші. Засновники лейблу Потап та Ірина Горова сказали, що не хочуть мати в логотипі символ зла.

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