Відмова від бюстгальтера: медики пояснили, як це впливає на стан грудей

Здається, що бюстгальтер – просто необхідний елемент в гардеробі. Але у сучасному світі це зовсім не так. Що станеться з тілом, якщо перестати носити бра?

За словами фахівців, відмова від цього елемента білизни ніяк не впливає на обвисання грудей. Провокувати зміни можуть інші чинники: наприклад, старіння. Про це пише dailymail.

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Рух Free the Nipple існує вже кілька років, його учасники відстоюють право жінок оголяти груди нарівні з чоловіками. І якщо на такий радикальний крок готові далеко не всі, то відмова від носіння бюстгальтера під одягом вже стала масовим явищем. Про це свідчить падіння продажів у виробників пуш-апів: бра, що імітують пишні груди за допомогою поролонових вкладок.

Відмова від бюстгальтера не небезпечна і не призводить до обвисання грудей. Не носити бюстгальтер корисно. Тренується і зміцнюється власний зв'язковий апарат молочних залоз. Звичайно, якщо груди третього і більше розміру, то більшу частину активного життя переважно треба бути в бюстгальтері. Ця частина білизни може бути в першу чергу корисна при заняттях активним фізичним навантаженням.

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