4 продукти, здатні полегшити симптоми алергії

Сезон алергії вже розпочався. Пропонуємо не чекати його наближення з жахом, а взяти ситуацію під контроль і полегшити собі життя.

Є безліч продуктів, які здатні зменшити прояв симптомів алергії. Причому чим раніше ви почнете вживати продукти, рекомендовані нижче, тим сильнішим буде ефект, пише wmj.

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Куркума не дарма відома як потужний протизапальний засіб. Її активний інгредієнт, куркумін, пов'язаний зі зменшенням симптомів багатьох захворювань, викликаних запаленням, і може допомогти мінімізувати набряк і подразнення, викликані на алергічний риніт.

Помідори. Хоча цитрусові мають тенденцію отримувати всю славу, коли справа доходить до вітаміну С, помідори є ще одним чудовим джерелом цієї важливої поживної речовини. Один помідор середнього розміру містить близько 26 відсотків рекомендованої денної норми вітаміну С.

Риба. Омега-3-жирні кислоти беруть участь в побудові клітин і захищають їх від шкідливих впливів ззовні, зміцнюють клітинну мембрану.

Какао. Темний шоколад відтепер можна сміливо вважати ліками. Правда, зміст какао в ньому має бути не менше 70%.

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