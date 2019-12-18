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День Святого Миколая Відморожений

Відморожений 9, 10, 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал із Дзідзьом

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Відморожений 9, 10, 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал із Дзідзьом - фото 1

Комедійний серіал "Відморожений" зі співаком DZIDZIO у головній ролі продовжує дивувати кумедними поворотами. Нові серії пригод Міші Дзідзюка вийшли на каналі 1+1 у середу, 18 грудня. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

У центрі сюжету серіалу "Відморожений" – родина Дзідзюків, яка вирішує перебратись до Києва, тому збирається продати свій будинок. Та раптово в старому холодильнику вони знаходять свого замороженого родича Мішу, який пропав ще 23 роки тому. За час у кріокамері чоловік геть не змінився!

Дивіться також: Попередні серії комедії "Відморожений"

Прикметно, що саме Міша є законним власником хати у Вишневому. Тепер Дзідзюки мусять миритися разом з дивакуватим "розмороженим родичем", який застряг мізками, звичками і повадками в "лихих" 90-х. Дізнайтесь, що ж чекає веселого авантюриста у нових епізодах!

9 серія

Міша випадково в місті зустрічає колишню однокласницю та вигадує легенду, що він жив з тибетськими монахами. Микола стурбований, що його колеги думають, що він старий. У той час, як Оксана намагається вирішити проблеми з ЖЕКом, Міша намагається опанувати тибетський стиль життя, аби організувати майстер-клас для старих знайомих і заробити грошей.

Дивитись онлайн комедію Відморожений 9 серія від 18-12-2019:

10 серія

Ріта запрошує на новосілля всю сім'ю Дзідзюків, окрім Міші. Батько посилає сина піти з Катею та її хлопцем на прогулянку, аби проконтролювати ситуацію. Андрій шантажує сестру й висуває свої умови. Аби заробити більше грошей, Міша починає займатися власною справою з ремонту техніки.

Дивитися онлайн серіал Відморожений 10 серія від 18-12-2019:

11 серія

Міша вигадує стратегічний план, як підбити клинця до сусідки Ріти, та викрадає її улюбленого кота. Оксана зустрічає маму однокласника Андрія, з якою у них неприємні стосунки. Через бажання утерти носа Анжелі, Оксана купує синові все, аби довести, що вона краща мати. Микола допомагає донці з челенджем, але без неприємностей, як завжди, не обійтись.

Дивитись онлайн відео Відморожений 11 серія від 18-12-2019:

12 серія

Міша підозрює, що в Ріти з'явився новий залицяльник і намагається його дискваліфікувати. Катя стурбована тим, що вона втрачає фоловерів, тому вигадує нову концепцію свого блогу, яка виявляється небезпечною для репутації її мами. Микола намагається бути хорошим татом і допомагає синові зробити табуретку для школи.

Дивитися онлайн комедію Відморожений 12 серія від 18 грудня:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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