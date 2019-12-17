На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відморожений 5, 6, 7, 8 серія: дивитись онлайн веселий серіал із DZIDZIO
-
- 5
Український серіал "Відморожений" із мегапопулярним DZIDZIO у головній ролі триває! Нові серії веселої комедії вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 17 грудня. Дивіться онлайн, чим розсмішили свіжі епізоди!
За сюжетом комедії "Відморожений", родина Дзідзюків вирішує переїхати до Києва, тож збирається продати свій будинок. Та несподівано в старому холодильнику випадково виявляють замороженого Мішу, який зник ще 23 роки тому. За цей час головний герой анітрохи не змінився, а оскільки він застряг у 90-х, то не в курсі всього, що сталось у світі.
Це цікаво: Попередні дебютні серії "Відмороженого"
Ускладнює ситуацію ще й те, що саме Міші за документами належить хата у Вишневому. Тепер Дзідзюки змушені жити разом з дивакуватим "розмороженим родичем", який застряг мізками, звичками і повадками в "лихих" 90-х. Дізнайтесь, як розвивається історія веселого авантюриста!
5 серія
Андрія віддають на уроки музики. Міша намагається допомогти Миколі отримати підвищення на роботі, але неочікувано ситуація виходить з-під контролю. Катя намагається розкрутитися на телебаченні, тому вирішує піти на кастинг.
Дивитись онлайн комедію Відморожений 5 серія від 17-12-2019:
6 серія
Андрій просить Мішу замість тата взяти з ним участь у шкільних спортивних змаганнях. Мама сумує через втрату зошита з бабусиними кулінарними рецептами та намагається їх відновити іншими способами. Міша залицяється до вчительки з фізкультури, але безуспішно.
Дивитися онлайн серіал Відморожений 6 серія від 17-12-2019:
7 серія
Родина Дзідзюків вирушає до лісу. Однак все йде не по плану. Катю змушують йти на жертви та забирають телефон. Андрій з татком займаються риболовлею, поки їх не затримує патруль. Катя потрапляє в пастку, тим часом Міша з Оксаною йдуть по гриби та ненароком натрапляють на дикого кабана.
Дивитись онлайн відео Відморожений 7 серія від 17-12-2019:
8 серія
Катя просить брата викрасти журнал класу, аби виправити оцінку з географії. Учителька з географії шантажує дітей, але ті вчасно дають відсіч. Оксана просить чоловіка навчити її водити автомобіль, проте той шкодує про це. Міша конфліктує з новою сусідкою, і це перетворюється на справжню війну.
Дивитися онлайн комедію Відморожений 8 серія від 17 грудня:
Дивіться також: Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно
-
21:30Відморожений 5, 6, 7, 8 серія: дивитись онлайн веселий серіал із DZIDZIO
-
21:18Науковці нагадали про користь сну без одягу
-
21:0018 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54IFixit назвали Mac Pro найбільш ремонтопридатним комп'ютером Apple
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:11У страху очі великі: кіт на прийомі у ветеринара став зіркою мережі
-
19:52Усі в захваті від Мері: Кейт Міддлтон пояснила загадку перших слів принца Луї
-
19:24Названо найпопулярніші мобільні ігри десятиліття
-
18:54Rimac вивів на тести електричний гіперкар C_Two
-
18:32Учені зруйнували найпопулярніші міфи про жирну їжу
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
18:05Гороскоп на 18 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Про Грету Тунберг знімуть документальний фільм
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:23Лікарі розповіли, кому доведеться відмовитися від помідорів і картоплі
-
16:54Королівська битва камер смартфонів: користувачі обрали найкращий камерофон
-
16:32Археологи з'ясували, навіщо на острові Пасхи встановлювали кам'яні ідоли
-
16:10Новий рекорд! 25-річна українка здобула 9 вищих освіт: перелік
-
15:53Корисна звичка: як навчитися пити більше води
-
15:31Науковці створили надточне фото центру Чумацького Шляху: відео
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані
-
14:54Hyundai Kona став першим електрокаром, який підкорив Еверест
-
14:28Тіна Кароль спокушає мережу довгими ніжками на пікантному кадрі
-
14:14realme представила альтернативу Apple AirPods за смішні гроші
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані
-
13:04У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
-
11:41Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих
-
07:14Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні
- 16 грудня
-
21:13Головні тренди здорового харчування у 2020 році
-
19:30ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)
-
17:30Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
15:13Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
-
12:52Українські зірки знялися в мереживній білизні для еротичного календаря журналу XXL (18+)
-
11:30Весна минула, а ніхто не сів: Квартал 95 потролив Зеленського, коли той був у залі
-
09:55Уляна Супрун розповіла, як вибрати новорічну ялинку без шкоди для середовища
-
07:13Що варто робити взимку всім офісним працівникам
- 15 грудня
-
20:46Відео дня: непереможний боєць UFC несподівано програв чемпіонський титул
-
19:19Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років
-
16:50Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)
-
14:30Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
-
11:41Переможницею конкурсу Міс Світу 2019 стала представниця Ямайки: ефектні фото
-
10:20Х-фактор 10 – хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
-
08:30Як відрізнити грип від застуди, і чому краще залишитися вдома
- 14 грудня
-
21:24Роблять вони, а соромно мені: експертки Топ-модель по-українськи показали справжню любов
-
19:52Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала
-
17:24Чому не слід бронювати перший готель на агрегаторах помешкань