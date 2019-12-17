Відморожений 5, 6, 7, 8 серія: дивитись онлайн веселий серіал із DZIDZIO

Український серіал "Відморожений" із мегапопулярним DZIDZIO у головній ролі триває! Нові серії веселої комедії вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 17 грудня. Дивіться онлайн, чим розсмішили свіжі епізоди!

За сюжетом комедії "Відморожений", родина Дзідзюків вирішує переїхати до Києва, тож збирається продати свій будинок. Та несподівано в старому холодильнику випадково виявляють замороженого Мішу, який зник ще 23 роки тому. За цей час головний герой анітрохи не змінився, а оскільки він застряг у 90-х, то не в курсі всього, що сталось у світі.

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Ускладнює ситуацію ще й те, що саме Міші за документами належить хата у Вишневому. Тепер Дзідзюки змушені жити разом з дивакуватим "розмороженим родичем", який застряг мізками, звичками і повадками в "лихих" 90-х. Дізнайтесь, як розвивається історія веселого авантюриста!

5 серія

Андрія віддають на уроки музики. Міша намагається допомогти Миколі отримати підвищення на роботі, але неочікувано ситуація виходить з-під контролю. Катя намагається розкрутитися на телебаченні, тому вирішує піти на кастинг.

Дивитись онлайн комедію Відморожений 5 серія від 17-12-2019:

6 серія

Андрій просить Мішу замість тата взяти з ним участь у шкільних спортивних змаганнях. Мама сумує через втрату зошита з бабусиними кулінарними рецептами та намагається їх відновити іншими способами. Міша залицяється до вчительки з фізкультури, але безуспішно.

Дивитися онлайн серіал Відморожений 6 серія від 17-12-2019:

7 серія

Родина Дзідзюків вирушає до лісу. Однак все йде не по плану. Катю змушують йти на жертви та забирають телефон. Андрій з татком займаються риболовлею, поки їх не затримує патруль. Катя потрапляє в пастку, тим часом Міша з Оксаною йдуть по гриби та ненароком натрапляють на дикого кабана.

Дивитись онлайн відео Відморожений 7 серія від 17-12-2019:

8 серія

Катя просить брата викрасти журнал класу, аби виправити оцінку з географії. Учителька з географії шантажує дітей, але ті вчасно дають відсіч. Оксана просить чоловіка навчити її водити автомобіль, проте той шкодує про це. Міша конфліктує з новою сусідкою, і це перетворюється на справжню війну.

Дивитися онлайн комедію Відморожений 8 серія від 17 грудня:

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