Відморожений 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал із Дзідзьом

Новий український серіал "Відморожений" зі співаком DZIDZIO у головній ролі стартував на каналі 1+1. Дебютні 1, 2, 3 і 4 комедії вийшли у понеділок, 16 грудня. Дивіться онлайн веселу прем'єру!

У центрі сюжету комедії "Відморожений" – родина Дзідзюків. Вони вирішують перебратись до Києва, тому хочуть продати старий будинок. Однак у старому холодильнику Дзідзюки випадково знаходять замороженого Мішу – свого родича, який зник 23 роки тому. Він анітрохи не змінився за цей час, тож не в курсі всього, що сталось у світі. Ускладнює ситуацію ще й те, що саме він є законним власником хати у Вишневому.

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Дізнайтесь, як почалась історія веселого авантюриста із 90-х Михайла Дзідзюка!

1 серія

Дивитись онлайн комедію Відморожений 1 серія від 16-12-2019:

2 серія

Дивитися онлайн серіал Відморожений 2 серія від 16-12-2019:

3 серія

Дивитись онлайн відео Відморожений 3 серія від 16-12-2019:

4 серія

Дивитися онлайн комедію Відморожений 4 серія від 16 грудня:

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