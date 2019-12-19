Відморожений 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал серіалу

Український серіал "Відморожений" завершився! Завершальні серії комедії зі співаком DZIDZIO у головній ролі вийшли на каналі 1+1 у четвер, 19 грудня. Дивіться онлайн фінал першого сезону!

За сюжетом серіалу "Відморожений", родина Дзідзюків несподівано знаходить у старому холодильнику свого замороженого родича Мішу, який зник ще 23 роки тому. За час, проведений у саморобній кріокамері, той анітрохи не змінився. І це стосується не лише зовнішності героя, а і його звичок: Міша застряг у "лихих" 90-х.

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Цікаво, що саме Міші належить хата у Вишневому, тому Дзідзюки не можуть перебратись до Києва, як вони це планували. Уся сім'я мусить миритися з дивакуватим "розмороженим родичем". Дізнайтесь, чим закінчилась історія веселого авантюриста у фінальних епізодах!

13 серія

Дивитись онлайн комедію Відморожений 13 серія від 19-12-2019:

14 серія

Дивитися онлайн серіал Відморожений 14 серія від 19-12-2019:

15 серія

Дивитись онлайн відео Відморожений 15 серія від 19-12-2019:

16 серія. ФІНАЛ

Дивитися онлайн фінал Відмороженого від 19 грудня:

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