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Новенька 9, 10, 11, 12 серія: дивитись онлайн продовження серіалу
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Український серіал "Новенька" не припиняє дивувати несподіваними перипетіями! 9, 10, 11 і 12 серії молодіжної мелодрами вийшли 13 грудня на Новому каналі. Дивіться онлайн свіжі епізоди і читайте опис сюжету
За сюжетом серіалу "Новенька", 16-річна Віра Корбут із простої сім'ї переходить в елітну приватну школу Vivat. Та дівчина робить це не за власним бажанням, а через завдання слідчих. Опинившись серед "мажорів", школярка і сама потрапляє в неприємності. При цьому новенька закохується у найпопулярнішого хлопця школи Рому, а той несподівано також відповідає їй взаємністю.
Це цікаво: Попередні епізоди серіалу "Новенька"
Головних героїв Віру та Рому об'єднує любов до музики, але їхньому щастю заважають нездоланні перепони. Дізнайтесь, що ж сталось у нових епізодах мелодрами!
9 серія
Богдан приходить до тями. Він зізнається Вірі: цілком можливо, його побили невипадково і до цього причетні люди, що розповсюджують наркотики... Лисенко переконує, що всі сліди у справі про поширення хайпу ведуть до Журавського. Слідчий просить Віру про нову послугу – поїхати додому до Роми й пошукати заховані заборонені речовини. Дівчина не вірить у провину хлопця.
Рома з Вірою вирішили прогулятися після школи. Свіже повітря та красива природа надихнули закоханих на відверту розмову. Віра розповіла, що понад усе вона сумує за мамою, яка зараз живе за кордоном і має нову родину. Рома ж зізнався, що дуже любить свою маму, і з того часу, як його батьки розлучилися, усім стало жити краще. А ще Роман запропонував Вірі записати демоверсію її пісні.
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 9 серія від 13-12-2019
Тим часом Анна-Марія приїхала до Роми додому, щоб помиритися і відновити їхні стосунки, але хлопець виставив її за двері. Дівчина ж вирішила помститись екскоханому та підбурити однокласників на бойкот Журавському.
10 серія
Влад знову хоче підставити Журавського. Поки машину Роми ремонтують на СТО, хлопці підкидають в салон партію наркотиків. А Ден дізнається шокуючу новину – Агата зникла....
До Києва терміново прилетіли батьки Агати, щоб зустрітися із Деном. Вони дуже стурбовані, адже їхня донька безслідно зникла. Дівчину оголосили у розшук у США та Франції, але все безрезультатно. Ден розповів, що також давно не спілкувався з дівчиною.
Дивитись онлайн драму "Новенька" 10 серія від 13-12-2019
А ще хлопець дуже занепокоєний її активністю в соціальних мережах: раніше вона постила селфі, а тепер лише абстракцію чи пейзажі. Також Ден розповів про незвичайний випадок у підсобці під час прощальної вечірки. Нічого не з'ясувавши про свою доньку, батьки Агати поїхали до слідчого, щоб написати заяву про розшук.
11 серія
Анна-Марія, Гала, Ден і Свят дають покази у слідчого. Лисенко запитує в Дена, чи перевіряв він номер, з якого надходять повідомлення від імені Агати. Хлопець розповів, що всі смс і фото постилися з ІР-адреси школи "Vivat".
Дивитись 11 серію "Новенької" від 13 грудня
Біля будинку Віру наздоганяє Олег. Хлопець хоче помиритися, щоб у них усе було як і раніше. Також колишній повідомляє Вірі, що за підставою її брата стоїть водійка Романа Журавського. Саме вона дала Богдану пакет наркотиків, із яким його спіймала поліція.
12 серія
Анна-Марія хоче помиритися з Ромчиком. Дівчина не вірить, що він так швидко забув усе, що між ними було. Але хлопець не хоче її чути. Тоді дівчина зважується на крайнощі, аби повернути коханого.
Дивитися 12 серію "Новенької" від 13-12-2019
Учитель математики, який випав із шкільного вікна, вийшов з коми. Лисенко поспішає до нього, щоб взяти свідчення і нарешті з'ясувати, що насправді сталося того вечора. Коли слідчий зайшов до палати, вчитель зробив вигляд, що не впізнає його, та відмовився від розмови. Чоловік тримає язика за зубами неспроста...
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