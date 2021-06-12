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Відьмак: з'явився тизер другого сезону серіалу
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У мережі показали перший тизер до продовження серіалу "Відьмак" (Witcher), який незабаром вийде на екранах. Дивіться промо та дізнавайтесь деталі 2 сезону серіалу далі.
Під час фестивалю Netflix Geeked Week фанатів Геральта з Рівії потішили коротеньким промо до другого сезону серіалу "Відьмак" (Witcher), прем'єра якого поки запланована на кінець 2021 року, передає Радіо MAXIMUM.
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Крім новенького відео, творці також анонсували спільну презентацію зі студією CD Projekt RED, яка отримала доволі лаконічну назву WitcherCon. Захід заплановано вже на 9 липня, і він потішить фанатів не лише інтерв'ю з авторами серіалу та розробниками гри "Відьмак 3", а й анімаційного серіалу. Також з'являться свіжі кадри зі зйомок та пояснення міфології "Відьмака".
Відьмак: дивіться тизер 2 сезону онлайн:
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